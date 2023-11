Pecci: "La Lazio può giocarsi un posto in Champions League"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PECCI BOLOGNA LAZIO INTERVISTA - Eraldo Pecci, ex calciatore tra le altre del Bologna, ha espresso la sua opinione sul prossimo match che attende i rossoblù, contro la Lazio di Sarri.

Pecci: "Non sarà facile ripetersi per la Lazio, Immobile ha numeri importanti"

L'ex calciatore del Bologna Eraldo Pecci ha dichiarato a TMW Radio: "La Lazio è arrivata seconda lo scorso anno e ripetersi non sarà facile. Se la può giocare per un posto Champions ma lo scorso anno ha fatto un mezzo miracolo. Il Bologna è in crescita, può fare bene e migliorare ancora".

Sulle differenze tra Immobile e Zirkzee

"Immobile ha dei numeri importanti. Zirkzee è un giocatore che se cresce ancora e trova lo spunto del gol diventa un ottimo giocatore. Lui gioca bene ma gli manca il fiuto del gol, vale però il prezzo dell'abbonamento perché gioca bene. È un giovane che rapisce gli occhi. Sarà molto importante lo spartito di gioco in questa sfida".