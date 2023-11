Ravanelli: "Lazio e Roma hanno raccolto il risultato migliore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RAVANELLI LAZIO ROMA - Il derby della Capitale si è giocato da due giorni, ma fa ancora discutere. Fabrizio Ravanelli ha parlato della sfida tra Lazio e Roma come una stracittadina dove a regnare è stata la paura. Ecco, qui di seguito, il suo intervento a TvPlay.

Lazio - Roma, le parole di Ravanelli

"La pressione era altissima. Si sentiva la paura di perdere, la posta in palio era davvero importante e il pari è stato il risultato migliore sia per la Lazio sia per la Roma. In molti, poi, non erano al top. È stato il derby della paura".

Il lavoro di Maurizio Sarri

"Il lavoro di Sarri alla Lazio è stato importante. Ha portato questa squadra a giocare a 4 ed è arrivato secondo in campionato. Purtroppo ha perso un giocatore come Milinkovic-Savic che è fondamentale. Permetteva ad Immobile di fare trenta gol, per questo sapevo che il bomber avrebbe faticato quest’anno".