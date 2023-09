Pioli: "Abbiamo vinto una partita difficile, ho molta scelta"

Tempo di lettura: 2 minuti

PIOLI POST PARTITA MILAN LAZIO - Stefano Pioli ha analizzato il successo dei suoi ragazzi dopo Milan - Lazio 2-0 .

Pioli: "L'inserimento di Musah ha liberato Pulisic dai raddoppi"

Queste le parole rilasciate a DAZN da Stefano Pioli, nel post partita di Milan - Lazio.

Sul successo ottenuto contro la Lazio

"Preparata per cercare di palleggiare meno a centrocampo e più sugli esterni. Qualche volta nel primo tempo abbiamo forze forzato troppo, poi col passare dei minuti siamo stati più energici. Non sempre abbiamo trovato la profondità coi tempi giusti, nel secondo tempo l'ho visto fare di più. Non è facile giocare ogni tre giorni, abbiamo vinto una partita difficile".

Su Adli

"Quando è uscito gli ho detto che era la prima partita che giocava ha San Siro, secondo me in alcune cose si è visto, può fare meglio e sta crescendo tanto. Ha lavorato tanto per arrivare sin qua e deve continuare a crescere".

Su Musah

"Con palla a Calabria sia Pulisic che Loftus-Cheek erano corti, Yunus ha capacità di inserimento e può fare l'uno contro uno. Essendo una mezz'ala box to box ha favorito Pulisic perché gli ha liberato il raddoppio. Anche lui sta crescendo tanto e può fare molte più cose in partita".

Sull'infortunio di Loftus-Cheek

"Gli infortuni arrivano quando un giocatore sta molto bene, sembra che abbia accusato un problema al pube. Spero non sia niente di grave perché in quel reparto abbiamo già alcune assenze e Ruben ci serve".

Su chi giocherà tra Okafor e Giroud col Borussia

"Servono giocatori forti dall'inizio, ma anche dalla panchina. Io ho molta fiducia anche in Jovic, ho molta scelta a disposizione per Dortmund. Il Borussia soprattutto in casa ha molta energia, è intensa e di qualità. Sarà una partita difficile, importante ma non decisiva per il finale del girone".