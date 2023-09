Serie A, Milan - Lazio 2-0: Pulisic e Okafor stendono i biancocelesti

Tempo di lettura: 3 minuti

MILAN LAZIO CRONACA TABELLINO - Dopo il ritorno alla vittoria contro il Torino, la Lazio va a San Siro in cerca di punti per avvicinarsi ale prime quattro posizioni. Di fronte c'è il Milan di Pioli, primo a pari punti con l'Inter con una sola sconfitta in campionato. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

Milan - Lazio, la cronaca della partita

Secondo tempo

96' - Fischio finale a San Siro, il Milan ottiene i tre punti a discapito della Lazio, decisive le reti di Pulisic e Pedro

94' - Gran gol annullato a Pedro per posizione di fuorigioco di Immobile, autore dell'assist.

90' - Segnalati cinque minuti di recupero.

88' - Raddoppio del Milan con Okafor! Solita sgasata di Leao sulla fascia, con il portoghese che serve Okafor al centro dell'area di rigore. All'attaccante basta spingere il pallone in porta per firmare il gol del 2-0.

82' - Per il Milan dentro Chukwueze per Pulisic, dall'altra parte Isaksen al posto di Zaccagni.

82' - Luis Alberto ci prova dalla distanza, la conclusione è troppo alta.

78' - Conclusione di Reijnders sull'esterno della rete, il Milan continua a macinare occasioni da gol.

77' - Occasione per Pulisic: azione fotocopia del gol, ma stavolta Provedel riesce a salvare la conclusione dell'attaccante milanista.

75' - Entrano in campo Immobile e Pedro al posto di Castellanos e Felipe Anderson.

73' - Gran parata di Provedel su Musah! Bel controllo del centrocampista rossonero che calcia di controbalzo verso la porta: risponde molto bene l'estremo difensore biancoceleste.

70' - Cambia anche Pioli: entrano Okafor, Pobega e Florenzi al posto di Giroud, Adli e Calabria.

67' - Due cambi per Sarri: dentro Vecino e Kamada per Rovella e Guendouzi.

60' - Vantaggio Milan, ha segnato Pulisic. Leao mette in area un cross arretrato dalla sinistra per l'esterno statunitense che, dimenticato dalla difesa, piega le mani di Provedel. 1-0 al Meazza.

57' - Il Milan è rientrato in campo con grande tenacia, la Lazio ha abbassato il proprio baricentro. Ancora nessuna occasione nella ripresa.

46' - Si riparte con il secondo tempo.



Primo tempo

45 +2' - Dopo due minuti di recupero Massa manda tutti negli spogliatoi. Finisce un primo tempo senza gol, ma pieno di emozioni

45' - Incredibile doppia occasione per il Milan! Musah mette in mezzo un cross basso dalla destra per Giroud, che gira di prima verso Provedel. Il portiere fa una grande parata, ma non trattiene, con Reijnders che avventandosi sul pallone prende il palo con il tacco da posizione defilata.

33' - Occasione per Leao! Il portoghese riceve palla sulla sinistra, entra nell'area biancoceleste e conclude con il mancino sul primo palo. Provedel, attento, respinge in calcio d'angolo.

28' - Loftus-Cheek esce per un problema fisico, al suo posto dentro Musah.

26' - Ci prova ancora Felipe Anderson, da fuori, ma la sua conclusione di collo esterno finisce molto larga.

13' - Primo squillo della Lazio! Felipe Anderson riesce a penetrare in area di rigore sulla sinistra con il Milan scoperto, ma il suo sinistro finisce sull'esterno della rete.

10' - Partita equilibrata, ancora nessuna occasione da entrambe le parti.

1' - Inizia il match a San Siro!

Milan - Lazio, il tabellino del match

MILAN (4-3-3): Maignan; T. Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria (70' Florenzi); Reijnders, Adli (70' Pobega), Loftus-Cheek (28' Musah); Leao, Giroud (70' Okafor), Pulisic (82' Chukwueze).

A disposizione: Sportiello, Mirante, Jovic, Romero, Thiaw, Pellegrino, Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic; Luis Alberto, Rovella (67' Vecino), Guendouzi (67' Kamada); Zaccagni (82' Isaksen), Castellanos (75' Immobile), Felipe Anderson (75' Pedro).

A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Lazzari, Cataldi, Gila.

Allenatore: Maurizio Sarri.

NOTE

Arbitro: Massa.

Marcatori: Pulisic (M, 60'), Okafor, M, 88').

Ammoniti: Marusic (L, 51'), Leao (M, 65'), T. Hernandez (M, 84'), Maignan (M, 86')

Espulsi: /

Recupero: 2' primo tempo, 5' secondo tempo.

Christian Gugliotta