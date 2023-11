Sarri: "Meritavamo vantaggio nel primo tempo, si fatica a segnare"

Tempo di lettura: 2 minuti

SARRI BOLOGNA LAZIO POST PARTITA - Nel post partita di Bologna-Lazio, terminata 1-0, ha preso la parola il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri.

Le parole di Sarri a Sky Sport nel post partita di Bologna-Lazio

Maurizio Sarri ha analizzato così la sconfitta della sua Lazio contro il Bologna a Sky Sport nel post partita: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, meritavamo senza dubbio di essere in vantaggio".

Sul gol di Ferguson

"Il gol è stato preso in maniera leggera. Parlare di approccio dopo 30 secondi non so se sia casuale. Abbiamo però preso gol in maniera banale e abbiamo faticato a reagire dentro l'area di rigore avversaria. È un dato quello sui gol che non arrivano, e come tutti i dati va preso in considerazione. Faccio fatica a capire perché ci siano così tante differenze realizzative rispetto alla scorsa annata".

Su cosa non ha funzionato

"Non è che nel secondo tempo ho visto 5 palle gol per il Bologna. Il nostro primo tempo mi ha soddisfatto. È evidente che facciamo fatica a segnare. Non essere riusciti a capitalizzare nel primo tempo è una colpa. Dopo ci siamo fatti prendere dalla bramosia e abbiamo allungato troppo la squadra. Non avevamo più distanze e misure di prima. Il gol dei felsinei ci ha destabilizzati".

Su Milinkovic

"Sotto certi punti di vista è ovvio che manchi Milinkovic".

Sul prossimo match contro il Feyenoord

"Quella contro il Feyenoord è un'opportunità con rischio. Ma a questi livelli è difficile aspettarci il contrario. A Rotterdam abbiamo trovato un'atmosfera bollente, speriamo che la nostra gente si faccia sentire all'Olimpico. Ne abbiamo bisogno".

Bologna-Lazio, le parole di Sarri a Dazn nel post partita

Maurizio Sarri ha dichiarato a Dazn: "La partita è stata in mano nostra nel primo tempo ma non abbiamo concretizzato 3-4 palle gol. La mia sensazione è che fosse una partita da 0-0. Il possesso era equilibrato, la supremazia territoriale no. Loro sono un problema per tutti in questo momento, ma l’abbiamo interpretata bene".

Su Guendouzi

"Guendouzi è giovane ma ha esperienze importanti e anche caratterialmente è quello che si è adeguato più velocemente al nostro modo di giocare. Sta facendo bene".

Su Castellanos

"Castellanos è cresciuto e sembra in ottima condizione fisica, Immobile viene da tanti problemi e non è al massimo condizione. La scelta è stata fatta per questo motivo".

Sulle tre sconfitte nelle quattro partite pre Champions

"Stasera non ho visto una squadra con focus da un’altra parte, se fosse questo il problema sarebbe non indifferente. Quando siamo in campionato pensiamo al campionato. Giocare la Champions bellissimo ma difficile. Il Feyenoord lo dobbiamo trattare come loro trattano noi. Spero che lo stadio sia un inferno. Non ho bisogno di altri stimoli".

Le dichiarazioni di Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

"A volte abbiamo questi rientri brutti dagli spogliatoi, ma sono momenti. Il gol ci ha scosso, avevamo fatto un primo tempo di ottimo livello, poi ci siamo disuniti. Il primo tempo è sulla falsa riga di Reggio Emilia, lì abbiamo trovato il gol e qui no".

Sulle condizioni di Marusic

"Marusic ha preso un colpo, ha un taglio vicino al tendine. Vediamo nei prossimi giorni l'entità dell'infortunio".