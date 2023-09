Pulisic: "Abbiamo spinto tanto, voglio segnare il più possibile"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PULISIC POST PARTITA MILAN LAZIO - Dopo il triplice fischio di Milan - Lazio 2-0 ha parlato anche Christian Pulisic, autore del gol che ha regalato il vantaggio ai rossoneri.

Pulisic: "Non dobbiamo pensare allo scudetto, la connessione coi compagni sta crescendo"

Christian Pulisic ha analizzato con le seguenti dichiarazioni il trionfo del Diavolo nel post partita di Milan - Lazio.

Sul match contro la Lazio

"Abbiamo spinto tanto, nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e siamo riusciti a vincere. La connessione con i compagni sta crescendo, siamo un gruppo nuovo. Mi sto divertendo e le cose stanno migliorando di partita in partita".

Sull'obiettivo di gol in stagione

"Non ho un numero preciso, voglio segnare il più possibile per aiutare il Milan a vincere più match possibili, come oggi. Non dobbiamo pensare allo scudetto, abbiamo buone chance ma pensiamo una partita alla volta".