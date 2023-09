Sarri: "Prestazione di buon livello, ho visto aggressività"

Tempo di lettura: 2 minuti

SARRI POST PARTITA MILAN LAZIO - Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta di San Siro dopo Milan - Lazio 2-0 .

Sarri: "Immobile ha sentito qualcosa al flessore, Rovella ha fatto recuperi difensivi importanti"

Queste le parole rilasciate a DAZN da Maurizio Sarri, nel post partita di Milan - Lazio.

Sulla sconfitta contro il Milan

"Primo tempo notevole, poi ci siamo distratti. Abbiamo creato tante situazioni in superiorità numerica e non le abbiamo tramutate in occasioni quando c'erano tutti i presupposti. Abbiamo fatto un buon settore di partita tra i due gol. Una prestazione di buon livello, difficile pensare di venire e non soffrire, mi sembra che abbiamo ripreso la strada giusta".

Su Castellanos

"Ha fatto come il resto della squadra. Per essere la sua partita ha fatto una buona prestazione".

Sul miglior centrocampo

"Ho visto aggressività oggi, abbiamo recuperato molti palloni. Poi quando c'era da reggere le difficoltà ci siamo schiacciati troppo dietro e non siamo riusciti più ad uscire per respirare. La pressione del Milan è durata 10 minuti, non 90. Siamo abituati ad un centrocampo più offensivo che difensivo, vediamo se con questi giocatori troviamo la quadra".

Su Rovella

"Rovella veniva da un infortunio, mi sembra ingiusto non dargli altri partite per ritrovare la forma. Gli ho visto fare recuperi difensivi importanti".

Sulla Champions

"Quando si gioca in campionato non si può pensare alla Champions, che per noi è un lusso. Noi dobbiamo pensare a conquistare l'Europa per il prossimo anno. Da Lunedì penseremo alla gara di Coppa che è un grande palcoscenico.

Su Immobile

"Non è uscito bene col Torino, stamani non era sicuro di poter giocare perché sentiva qualcosa al flessore. Per il dottore c'era qualche rischio, lui non se la sentiva. Poi ha fatto riscaldamento per vedere come stava e ha fatto uno spezzone di partita".

Le parole di Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

Maurizio Sarri ha inoltre dichiarato ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Il rammarico è aver creato i presupposti per andare in gol e li abbiamo vanificati. Nell'ultime scelte potevamo fare molto di più. La squadra per lunghi tratti di partita ha giocato alla pari con gli avversari".

Su cosa è mancato contro il Milan

"Siamo arrivati comodamente alla conclusione, ma ci sono partiti delle ciofeche, questo è vero. A volte non era nemmeno il caso di tirare da fuori area perché eravamo in superiorità numerica".

Sulle tante partite in poco tempo

"Non so cosa succederà a Glasgow, i giocatori stanno giocando ogni tre giorni, bisogni vedere le condizioni. Poi vanno in Nazionale e giocano ogni tre giorni. Io spero che FIFA, UEFA e associazione calciatori facciano mea culpa perché penso ci siano stati 50 infortuni. Il calendario non va più bene, è palese".

Sui miglioramenti da attuare

"Se noi mettiamo insieme un cocktail come le prime due partite dove abbiamo fatto la ca***a di fare 0 punti in due partite, noi la classifica la risaliamo nei prossimi mesi, non con le partite".