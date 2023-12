Ranieri polemizza dopo Lazio Cagliari: "Non capisco l'intervento del Var"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RANIERI LAZIO CAGLIARI - La sconfitta del Cagliari contro la Lazio non è andata giù a Claudio Ranieri. L'allenatore rossoblu, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha specificato di non aver capito l'intervento del Var nell'episodio che ha portato al rosso di Makoumbou per fallo da ultimo uomo su Guendouzi.

Lazio - Cagliari, Ranieri polemizza sul var

"L'espulsione? Non capisco perché il Var sia entrato nel discorso. Non era neppure fallo. E se lo era, uno uguale non è stato fischiato nell'azione che ha portato al gol la Lazio. Chi sta davanti lo schermo deve aiutare l'arbitro".