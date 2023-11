Pruzzo sul derby: "Pareggio annunciato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRUZZO LAZIO ROMA - Roberto Pruzzo, storico ex attaccante della Roma, ha commentato il pareggio per 0-0 maturato nel derby della Capitale. La Lazio non ha fatto male alla squadra di Josè Mourinho, e viceversa. Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio Radio.

Lazio - Roma, l'analisi di Pruzzo

"Era un pareggio annunciato, la paura di perdere era veramente troppa. Gli allenatori sono contenti ed è giusto che lo siano, c'era il rischio di entrare in una crisi molto profonda".