Rovella: "Massima attenzione con il Monza. Il gol di Provedel? Pazzesco"

ROVELLA LAZIO MONZA - La partita tra Lazio e Monza è indubbiamente quella di Nicolò Rovella, il grande ex. Ecco, qui di seguito, le parole del centrocampista laziale rilasciate nel match program in vista della sfida.

Verso Lazio - Monza: parla Rovella

"Il gol di Ivan è stato pazzesco, non avevo mai visto una cosa del genere. Già segnare al 94' è incredibile, il fatto che lo abbia realizzato proprio il portiere all'ultima azione è stato bellissimo. Ho ancora impresso il boato dello stadio al momento del pareggio".

La sfida al Monza di campionato

"La gara contro il Monza è importantissima perché non abbiamo iniziato come volevamo in campionato. Purtroppo le sconfitte contro Lecce e Genoa hanno pesato, poi abbiamo fatto bene contro il Napoli e Juventus, nonostante il risultato finale. La partita contro i brianzoli è l'occasione giusta per tornare a fare punti".

Sul Monza

"Conosco bene il Monza, è una squadra forte e pericolosa soprattutto in avanti. Colpani, ad esempio, sta facendo molto bene. Servirà la massima attenzione".

L'esperienza con il Monza

"L'esperienza in Brianza della scorsa stagione è stata molto importante per la mia crescita. Mister Palladino mi ha aiuto molto a livello caratteriale, dandomi preziosi consigli anche fuori dal campo. Ha avuto la fortuna di giocare molto partite che mi hanno permesso di arrivare alla Lazio".