Primavera, Lazio - Empoli 2-2: la sintesi del match del Fersini

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA LAZIO EMPOLI SINTESI - E' una Lazio dai due volti quella scesa in campo contro l'Empoli allo Stadio Mirko Fersini di Formello. La Primavera di mister Sanderra parte bene e gioca un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio di due reti. Nella ripresa però gli ospiti rientrano meglio dagli spogliatoi e rimontano fino al 2-2 finale. Sanà Fernandes e Gonzalez sono gli autori delle due reti dei biancocelesti, che restano terzi in classifica e si portano a quota 15 punti. Non arriva il successo, ma il club capitolino conquista comunque il suo settimo risultato utile consecutivo in campionato.

Primavera, il tabellino di Lazio - Empoli 2-2

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (75' Cappelli); Gonzalez (53' Sulejmani), D'Agostini (40' Nazzaro), Sanà Fernandes (75' Yordanov). All.: Sanderra.

EMPOLI (4-2-3-1): Stubljar; Barsi, Indragoli, Mannelli (78' Majdandzic), Stassin (46' Falcusan); Bacci, Vallarelli; Kaczmarski (46' Ansah), Bucancil, Barsotti (87' Benyahia); Corona (71' Bocci). All.: Birindelli.

Marcatori: 11' Sanà Fernandes (L), 45+2' Gonzalez (L), 48' Bucancil (E), 57' Corona (E).

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Ammoniti: Di Tommaso, Bordon, Magro (L); Stassin (E).