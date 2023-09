Lazio Primavera, oggi in campo contro il Sassuolo: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA LAZIO SASSUOLO - Alle 11:00 la Lazio Primavera sfida il Sassuolo presso lo Stadio Fersini. Ecco di seguito gli ultimi aggiornamenti e i dettagli del match.

Primavera, Lazio - Sassuolo: Sanderra ritrova Diego Gonzalez

La Lazio Primavera ha ottenuto 4 punti in campionato e cercano riscatto dopo la sconfitta in Youth League contro l'Atletico Madrid. Come riporta il Corriere dello Sport, Sanà Fernandes è stato retrocesso in Under 18. Dopo la deludente prestazione contro i Colchoneros, oggi potrebbe essere escluso dalla lista dei convocati. La buona notizia per mister Sanderra è invece il ritorno di Diego Gonzalez, come fuoriquota, per il match odierno contro i neroverdi, dopo l'esclusione forzata in Youth League per ragioni anagrafiche.