Le probabili formazioni di Lazio Monza: Guendouzi titolare, rientra Casale

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MONZA - Parola d'ordine: conferma. La Lazio è ripartita. Dopo la sconfitta con la Juventus, la squadra di Maurizio Sarri chiude una settimana importante, che ha visto anche l'esordio in Champions League, con il Monza. Ecco, qui di seguito, le probabili formazioni dell'incontro.

Serie A, giornata 5: le probabili formazioni di Lazio Monza

Squadra che non vince si cambia, ma non per colpe o difficoltà. La Lazio vista con l'Atletico Madrid è stata bella e sfortunata. Ma essendo giunta alla terza sfida in meno di sette giorni, qualcosa Maurizio Sarri sembra intenzionato a cambiare. Kamada riposerà, al suo posto Guendouzi. Con lui Cataldi e Luis Alberto. In porta ci sarà il solito Provedel. Mentre la difesa, in linea a quattro sarà composta da Hysaj, Marusic, Casale e Romagnoli. Pochi dubbi, infine, sull'attacco. A coadiuvare l'azione di capitan Immobile ci saranno i soliti Zaccagni e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Hysaj

Casale

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

MONZA (3-4-1-2)

Di Gregorio

Izzo

Pablo Marì

Carboni A.

Ciurria

Gagliardini

Pessina

Birindelli

Colpani

Dany Mota

Colombo

All. Raffaele Palladino

Come arriva la Lazio alla sfida

Due sconfitte e zero punti in classifica. Poi la svolta di Napoli e la nuova caduta di Torino. Al Maradona la Lazio ha reagito, giocato e convinto. Kamada è apparso più nel vivo del gioco e le ali, Zaccagni e Felipe Anderson, sono tornate a dribblare e illuminare. Lo stesso ha fatto Luis Alberto. Però, il dopo sosta a Torino è stato nuovamente non positivo. Mentre nell'esordio in Champions League la squadra è apparsa nuovamente brillante. Insomma, finora la stagione della Lazio ha vissuto un giro gratis sull'ottovolante.

Come arriva il Monza alla sfida

Una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Questo è il ruolino di marcia del Monza di Raffaele Palladino in campionato, che attualmente precede la Lazio di un punto. Al di là delle sconfitte con Atalanta e Inter, i brianzoli hanno steso l'Empoli e impattato con il sorprendente Lecce per 1-1. In entrambe le occasioni, curiosità di questo inizio di stagione, è andato in gol Andrea Colpani: è lui l'unico calciatore biancorosso ad essersi iscritto al tabellino dei marcatori in questo campionato.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Monza

Il match tra Lazio e Monza sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Dazn e anche su Sky. Per chi ha il satellitare, basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio o Sky Sport 4K per vedere il match tra laziali e brianzoli.

Daniele Izzo