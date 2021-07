Lazio Women, ecco dove vedere le partite della prossima Serie A

- Advertisement -

LAZIO WOMEN SERIE A FEMMINILE – Il calcio femminile si prepara a ripartire, la Lazio di Carolina Morace vuole stupire pur essendo una neopromossa. In attesa di capire se si potrà tornare allo stadio, la Figc ha annunciato dove si potranno vedere le partite in Tv. Tutte le partite di Serie A saranno disponibili interamente su TIMVISION, una sola gara si potrà vedere su La7.

Dove seguire la Coppa Italia e la Supercoppa

Oltre alla Serie A è stato annunciato anche dove si potranno vedere le partite della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Le partite di Coppa Italia saranno disponibili sulla piattaforma on demand di Tim, solo le semifinali e la finale verranno trasmesse in chiaro su La7. Per quanto riguarda la Supercoppa, le tre gare saranno visibili solo sul network La7, che comprende La7 e La7d.