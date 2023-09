La MOVIOLA di Juventus - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 3 minuti

MOVIOLA JUVENTUS LAZIO - Dopo la sosta nazionali e il fondamentale successo contro il Napoli campione d'Italia, la Lazio riprende la sua marcia in Serie A contro la Juventus. La formazione biancoceleste di mister Maurizio Sarri sfida i bianconeri in un big match crocevia, che promette spettacolo. L'arbitro designato per questa gara, valida per la quarta giornata di campionato, è Fabio Maresca della sezione di Napoli. Analizziamo di seguito le scelte del direttore di gara dei suoi collaboratori attraverso la moviola del match.

Juventus - Lazio, la moviola del match

Primo tempo

8' - Miretti è il primo ammonito di Juventus-Lazio. Il centrocampista bianconero stende da dietro Zaccagni, che stava provando a sgasare verso la porta protetta da Szczesny e obbliga Maresca a sventolare il primo giallo.

10' - Gol della Juventus, 1-0. Vlahovic batte Provedel e mette dentro il gol del vantaggio bianconero. Dopo revisione del VAR viene confermata la rete dell'attaccante serbo, che costringe quindi la Lazio ad inseguire. Al limite la giocata di Mckennie, che controlla la sfera sulla linea laterale.

16' - Secondo giallo della partita, ancora per la Juventus. Ammonito stavolta Gleison Bremer, che ha commesso un intervento irregolare ai danni di Ciro Immobile.

26' - 2-0 della Juventus. Chiesa si coordina molto bene e scaglia in porta un missile di collo esterno sul quale Provedel non può niente. Tutto regolare, nessun dubbio sulla validità della rete bianconera. Serve una reazione immediata adesso per la Lazio, apparsa decisamente sottotono in questa prima parte di gara.

33' - Marusic parte in posizione regolare e subisce l'uscita di Szczesny, che in modo regolare allontana la sfera in calcio d'angolo.

40' - Danilo commette un fallo da ammonizione su Luis Alberto, l'arbitro Maresca assegna calcio di punizione alla Lazio ma non estrae il giallo.

45' - 2 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+2' - Maresca fischia due volte, chiudendo il sipario sul primo tempo. La Juventus si sta imponendo 2-0 su una sin qui spenta Lazio. Serve la scossa nel secondo tempo ai ragazzi allenati da mister Maurizio Sarri.

Secondo tempo

47'- Romagnoli manda a terra Vlahovic, che rialzandosi chiede il cartellino giallo, ma ancora una volta Maresca lo tiene in tasca, lasciando a zero il conto degli ammoniti nella Lazio.

55' - Chiesa stende Immobile, ma anche stavolta Maresca fischia calcio di punizione senza estrarre il cartellino giallo.

61' - Federico Gatti è il terzo ammonito per la Juventus, il secondo della retroguardia bianconera dopo Bremer. Il centrale ha portato in campo un secondo pallone quando Szczesny era già pronto al rinvio, punito da Maresca per perdita di tempo.

64' - La riapre la Lazio con un grandissimo gol di Luis Alberto! Tutto regolare e 2-1.

67' - Immediato 3-1 della Juventus, doppietta per Dusan Vlahovic, anche in questo caso tutto regolare, il posizione è partito dietro la linea difensiva della Lazio.

76' - Quarto ammonito per la Juventus. Cambiaso allontana la sfera e riceve il giallo per perdita di tempo.

82' - Vlahovic arriva in ritardo e colpisce alla caviglia Romagnoli, diventando il quinto ammonito per la Juventus. Giusta l'ammonizione ravvisata da Maresca.

84' - Il primo giallo arriva anche per la Lazio ed è indirizzato a Luca Pellegrini, punito da Maresca per eccesso di proteste.

90' - Sei minuti di recupero segnalati da Maresca.

90+7' - Finisce qua Juventus - Lazio. I bianconeri si impongono sui biancocelesti di Sarri per 3-1. Maresca controlla un match nervoso, punendo cinque calciatori della Vecchia Singora e solamente Pellegrini per proteste per i capitolini.