Ucraina - Italia, i convocati di Spalletti: out Lazzari

Tempo di lettura: < 1 minuto

UCRAINA ITALIA CONVOCATI SPALLETTI - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 23 convocati per il match di stasera contro l'Ucraina, decisivo per l'accesso dell'Italia ad Euro 2024. Out Lazzari, così come Carnesecchi, Cambiaso, Colpani e Berardi.

Ucraina - Italia, la lista dei convocati di Spalletti

Portieri - Donnarumma, Provedel, Vicario.

Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Biraghi, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Mancini.

Centrocampisti - Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Scamacca, Raspadori, Kean, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.