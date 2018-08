ARBITRI. Staffetta italiana Collina-Rosetti alla UEFA. E la VAR farà il suo debutto in Francia

ARBITRI UEFA COLLINA ROSETTI – I vertici arbitrali europei si rinnovano: Pierluigi Collina, capo designatore della UEFA dal 2010, ha annunciato le dimissioni per motivi personali. Al suo posto verrà nominato Roberto Rosetti, attualmente responsabile italiano della VAR. Una staffetta tutta tricolore: l’ex fischietto torinese sarà chiamato a designare gli arbitri nelle competizioni europee del Vecchio Continente mentre Collina manterrà il suo ruolo di presidente della Commissione arbitri della Fifa che detiene dal gennaio 2017.

LA VAR IN FRANCIA – Sempre in tema di arbitri, un’altra novità arriva direttamente dalla Francia: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il 10 agosto la VAR debutterà ufficialmente in Ligue 1 nella partita inaugurale tra Marsiglia e Tolosa. Nella prossima stagione tutte le gare di campionato, Coppa di Lega e Coppa di Francia saranno video-assistite: dopo l’esordio in Italia, la tecnologia continua il suo graduale ingresso nelle dinamiche del calcio europeo.