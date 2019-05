Atalanta-Lazio, domani alle 10.30 la conferenza di Inzaghi

ATALANTA LAZIO INZAGHI CONFERENZA – Sale la febbre da finale in casa Lazio. Mercoledì, all’Olimpico, i biancocelesti affronteranno l’Atalanta per la Coppa Italia: se per i nerazzurri vincere il trofeo significherebbe coronare una stagione da favola (con lo storico piazzamento in Champions), per gli uomini di Inzaghi il titolo potrebbe salvare una stagione compromessa, oltre che garantire l’accesso in Europa League. Alla vigilia del match l’allenatore piacentino interverrà dalla sala stampa di Formello alle 10.30: Lazionews.eu SEGUE LIVE la conferenza.