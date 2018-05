Bucchioni: “de Vrij deve essere convinto, può dimostrare chi è. In Champions andrà l’Inter”

LAZIO INTER BUCCHIONI – Vale una stagione intera la sfida tra Lazio e Inter di domani sera all’Olimpico. Dopo aver sprecato il match point con il Crotone, la squadra di Inzaghi deve vincere o pareggiare contro i nerazzurri per andare in Champions League. In questi concitati giorni pre-partita si è parlato molto della gara ma anche di de Vrij, che dalla prossima stagione giocherà proprio con l’Inter. Tante le opinioni espresse sulla gara e sul difensore in questa settimana, tra cui quella di, Enzo Bucchioni commentatore che ha parlato ai microfoni di ‘Premium Sport’ della questione.

DE VRIJ – “De Vrij deve essere convinto, si deve lasciar scorrere tutto. Questo ragazzo è da gennaio che si è accordato con l’Inter, il problema si sarebbe dovuto porre già da prima. Perché non deve giocare? È l’occasione per dimostrare chi è. C’è l’esempio di Brady della Juventus contro il Catanzaro che segna il rigore decisivo per il campionato nonostante sapesse di andare via. de Vrij deve anche far bella figura con l’Inter”.

CHAMPIONS – “Chi andrà in Champions? Merita la Lazio ma l’Inter è più in forma, secondo me ci sarà”.