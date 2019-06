Buffon, l’agente: “Ci ha chiamato tutto il mondo, nel weekend la decisione”

CALCIOMERCATO FUTURO BUFFON – L’addio di Gianluigi Buffon al PSG ha aperto scenari romantici per il futuro dell’ex portierone azzurro. Il numero 1, a 41 anni, vuole continuare a giocare ed è in cerca di nuovi stimoli. Al momento sono tante le ipotesi da valutare: dalla MLS americana e dalla Cina sono arrivati i primi sondaggi ma Buffon vorrebbe (e potrebbe) rientrare in Italia. Il rispetto reciproco e l’amicizia tra il portiere ed il mondo biancoceleste fanno sognare i tifosi e chissà che Gigi non possa, il prossimo anno, indossare la maglia della Lazio. Per fare chiarezza sul suo futuro, l’agente del giocatore, Silvano Martina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport e a TMW radio.

PROSSIMA SQUADRA – “Ne parleremo nel fine settimana, per ora non abbiamo parlato di cosa farà. Voleva solo godersi la famiglia. Il mancato rinnovo? Gli mancava la famiglia, è stata una bella esperienza. Giustamente il Psg avendo un portiere fortissimo giovane voleva dare la priorità a questo. Dall’altra parte un grande portiere e fare un’annata come questa non gli andava e ha preferito fare una scelta diversa. ma è successo tutto in maniera serena. Ci hanno detto che sono stati onorati di averlo avuto. Il bilancio della stagione è ottimo, ha dimostrato di essere ancora al top. Poi ha vinto una Supercoppa e il campionato, ancora una volta. Ci siamo lasciati con grande rispetto. Per ora posso solo dire che ci ha chiamato tutto il mondo”.

FUTURO BUFFON – “Gigi è un uomo felice, rilassato e sereno. Deciderà senza fretta”.