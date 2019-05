Calciomercato, a centrocampo spunta il “successore” di Berisha

LAZIO SALISBURGO MERCATO – Berisha a Roma non ha brillato, a causa di un problema fisico. A Salisburgo il suo sostituto, Dominik Szoboszlai, centrocampista centrale classe 2000 è stato integrato con la prima squadra a partire da metà stagione.

CENTROCAMPO LAZIO – Titolare da metà stagione in poi, ha siglato 5 gol e 6 assist in 20 presenze. Szoboszlai ha attirato così l’interesse prima di Inter e Juventus, e poi della Lazio. Come riporta Fox Sport, il ds Tare potrebbe puntare anche su di lui per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione.