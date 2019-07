CALCIOMERCATO LAZIO CHALOV – Spunta l’ennesimo nome per il calciomercato della Lazio. Come riporta TMW infatti, anche la società biancoceleste si sarebbe interessata a Fedor Chalov, talentuoso attaccante russo del CSKA Mosca. Il giovane classe 1998 è già un protagonista in Nazionale e in Europa, motivo per cui il prezzo del suo cartellino è già intorno ai 20 milioni: su di lui però c’è da registrare anche il forte interesse del Valencia.