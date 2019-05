Calciomercato, aumentano le pretendenti per Elmas: l’Atletico Madrid rilancia

CALCIOMERCATO LAZIO ELMAS – Aumenta la concorrenza per Eljif Elmas, centrocampista di 19 anni del Fenerbahce. Il macedone, autore di 37 presenze stagionali e 2 gol, è stato accostato nei giorni scorsi alla Lazio che, secondo i media turchi, avrebbe già avanzato un’offerta per il suo cartellino. La società capitolina deve fare in fretta: la concorrenza, infatti, è agguerrita. Sempre da quanto filtra dal Paese turco, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe intensificato il suo interesse, aumentando da 15 a 20 milioni la propria offerta. La sensazione è che, in estate, si possa assistere ad una vera e propria corsa al rialzo per accaparrarsi il cartellino di questo giovane talento.