Calciomercato, ecco quando arriva Adekanye

ADEKANYE CALCIOMERCATO LAZIO – Bobby Adekanye è atteso tra qualche settimana a Roma. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante olandese dovrebbe arrivare nella Capitale tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

VISITE MEDICHE E NON SOLO – A Roma lo attenderanno prima le visite mediche, poi la deposizione del contratto in Lega. Il club biancoceleste non ha confermato quei presunti accertamenti medici che in realtà già si sarebbero tenuti a Roma.