CALCIOMERCATO. Fatta per Anderson: il giocatore atteso a Roma

LAZIO ANDERSON SALERNITANA – In attesa dell’arrivo di Badelj e Correa la Lazio starebbe per mettere a segno un altro colpo. Si tratta di Djavan Anderson, difensore classe ’95, svincolato dal Bari. Secondo l’indiscrezione di Gianlucadimarzio.com il calciatore potrebbe sbarcare a Roma già nella giornata di oggi, pronto a firmare il contratto che lo legherà ai biancocelesti. La Lazio batte così la concorrenza di Sampdoria, Fiorentina e Udinese, garantendosi le prestazioni del giovane difensore che potrebbe esser girato in prestito alla salernitana.