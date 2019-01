Calciomercato, Lazio ai dettagli per Casasola! Ma potrebbe arrivare a luglio…

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO – Il mercato della Lazio si accende nell’ultimo giorno disponibile. In attesa di capire se verrà chiusa la trattativa per un esterno (Romulo in pole position), la società sembra aver trovato l’accordo per Tiago Casasola. L’argentino, classe 1995, è un difensore centrale, capace di rivestire anche il ruolo di terzino destro. Attualmente alla Salernitana, il giocatore ha collezionato in stagione 18 presenze, condite da 4 gol e 2 assist.

LA SITUAZIONE – Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata nella trattativa. Nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra il ds Tare e l’agente del giocatore per capire se Casasola approderà alla Lazio adesso o a luglio. L’accordo tra le società sarebbe già in cassaforte: un colpo in prospettiva ma sicuramente un rinforzo importante per la retroguardia di Inzaghi.