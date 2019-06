CALCIOMERCATO Lazio, Ceballos: “Il prossimo sarà il mio anno, voglio giocare”

CEBALLOS CALCIOMERCATO – Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile interessamento della Lazio per Dani Ceballos. Lo spagnolo ha parlato così del suo futuro, ai microfoni di Cadena Ser.

PROSSIMO ANNO – “L’anno prossimo sarà il mio anno. Sinceramente voglio giocare e farlo nel Real è dura perché ci sono i migliori e non posso essere titolare indiscutibile. Magari in futuro sarò al loro livello, ma l’obiettivo è giocare 40 partite ed essere importante nella squadra in cui sono”.