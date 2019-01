Calciomercato, Lazio su Malcom del Barcellona

CALCIOMERCATO LAZIO BARCELLONA – La Lazio avrebbe avviato una trattativa per l’attaccante del Barcellona Malcom. L’indiscrezione arriva direttamente da Sport, quotidiano spagnolo molto vicino ai blaugrana. Il brasiliano classe ’97 era stato ad un passo dalla Roma nella passata finestra di mercato, salvo poi scegliere la Spagna all’ultimo minuto.

MALCOM LAZIO – L’avventura in Liga però non è stata esaltante: il tecnico Valverde gli ha concesso poca fiducia e adesso la società starebbe pensando ad una cessione. Tare, su richiesta di Lotito, avrebbe avviato i contatti con il club catalano per un prestito oneroso con obbligo di riscatto in estate. I biancocelesti non avrebbero nessun problema nemmeno riguardo all’ingaggio del brasiliano, in linea con i parametri societari. La trattativa procede spedita con Tare in prima linea, vedremo se il ds riuscirà a portare Malcom nella Capitale, stavolta sponda Lazio.