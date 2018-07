CALCIOMERCATO. Milan e Chelsea su Bernard

BERNARD MILAN CHELSEA – Accostato anche alla Lazio come sostituto di Felipe Anderson, Bernard, svincolato dallo Shakhtar, sarebbe entrato nel mirino di Milan e Chelsea. Il fantasista brasiliano, classe 1993, rappresenta, a parametro zero, un grande occasione di mercato nonostante le elevate richieste di ingaggio e commissioni da parte dei suoi agenti. La Lazio, visto l’imminente arrivo di Correa, sembra ormai aver dirottato su altre strade ma intanto, secondo l’indiscrezione di Tuttosport, Leonardo sarebbe già entrato in azione, contattando l’entourage del calciatore e programmando un incontro a Milano.