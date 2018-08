CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI – Manuel Lazzari è finito nel mirino della Lazio. Inzaghi lo ha chiesto, anche in vista del fatto che molto probabilmente Basta non rinnoverà. Ma mentre l’ipotesi di scambio con Murgia pare improbabile, secondo quanto si legge su La Nuova Ferrara la Lazio avrebbe proposto Davide Di Gennaro per ottenere il giocatore della Spal.