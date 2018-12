CALCIOMERCATO, Lukaku ancora nel mirino del Genoa

LUKAKU – Non ha trovato molto spazio da quando è rientrato dall’infortunio, e questo potrebbe portarlo a prendere la decisione di lasciare Roma. Parliamo di Jordan Lukaku, l’esterno che da quando è tornato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori 5 mesi, non ha collezionato molte presenze. Il belga è finito nel mirino del Genoa, così come riporta Il Secolo XIX. I rossoblù sarebbero alla ricerca di un esterno sinistro con caratteristiche simili a quelle di Lukaku. Difficilmente comunque la Lazio farà partire il belga a gennaio.