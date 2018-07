CALCIOMERCATO. Non solo Perez: la Lazio punta un altro attaccante dell’Arsenal

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO IWOBI – Continua la frenetica caccia al sostituto di Felipe Anderson: la dirigenza biancoceleste lavora per consegnare nel più breve tempo possibile il necessario rinforzo a mister Inzaghi. Nella giornata di domani è previsto l’arrivo ad Auronzo del ds Tare per fare il punto della situazione sul mercato: tra i nomi che il direttore sportivo potrebbe proporre al suo allenatore c’è anche quello di Alex Iwobi, giovane attaccante classe 1996 di proprietà dell’Arsenal.

LA SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dai media inglesi, infatti, la Lazio avrebbe messo nel mirino l’attaccante nigeriano per il quale però i ‘Gunners’ chiedono circa 22 milioni. Iwobi, accostato già lo scorso anno ai biancocelesti, è un profilo che piace, così come Lucas Perez, suo compagno di squadra: il 4 agosto è in programma un’amichevole tra la Lazio e gli inglesi. Chissà in quale metà di campo si schiereranno i due giovani talenti.

M.B.