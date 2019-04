CALCIOMERCATO, obiettivo Di Lorenzo: “Mi cercano grandi club…”

CALCIOMERCATO DI LORENZO – C’è anche il nome di Giovanni Di Lorenzo nella lista della spesa della Lazio. L’esterno destro dell’Empoli piace e non poco al direttore sportivo Tare, che avrebbe individuato nel giovane il profilo giusto per sostituire Marusic in caso di partenza. Intanto il calciatore italiano – come riporta il Corriere dello Sport – ha fatto sapere: “Mercato? Sono contento di queste voci, bisognerà vedere tutto alla fine. Il fatto che si senta parlare di squadre importanti per il mio futuro mi rende orgoglioso“. Tra le “squadre importanti” c’è anche quella biancoceleste?