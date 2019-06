CALCIOMERCATO, per Lazzari servono 10 milioni: la Lazio vuole chiudere, in settimana l’incontro decisivo

CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI – Lazzari sarà con tutta probabilità un nuovo giocatore della Lazio, anche se l’affare con la Spal ancora non può dirsi concluso. Nonostante l’incontro avvenuto in settimana tra le parti, non c’è stato ancora l’accordo definito tra Lotito e la società estense che per il giovane centrale non fa sconti: 15 milioni di euro, 10 cash più Murgia valutato dal club di Ferrara non più di 5.

PROSSIMO INCONTRO IN SETTIMANA – I diesse Tare e Vagnati, come riporta il Corriere dello Sport, si sono incontrati venerdì a Ferrara ed hanno rimandato i discorsi alla prossima settimana. La Lazio vuole chiudere ed accontentare Inzaghi, che dal canto suo ha già parlato con Manuel. Il tecnico e il nuovo arrivo si sono sentiti almeno un paio di volte al telefono, contano di vedersi a Roma nel giorno del raduno in programma il prossimo 9 luglio per lavorare in ritiro dal 12.

L’ACCORDO – Lazzari con la Lazio ha già trovato l’accordo: contratto di 5 anni a 1,2 milioni a stagione. Così come s’è chiusa l’operazione Acerbi, si chiuderà anche l’operazione Lazzari.