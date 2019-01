Calciomercato, si accende la pista Romulo. Il dg Perinetti: “Stiamo parlando con la Lazio…”

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO – Non solo la Lazio su Romulo. Il duttile centrocampista del Genoa, accostato nelle ultime ore ai biancocelesti, sembra avere numerosi stimatori in Serie A. Come riferisce SportItalia, infatti, il Milan si sarebbe inserito nella trattativa per provare a strappare alla concorrenza le prestazioni del brasiliano. I buoni rapporti tra Preziosi e la società rossonera potrebbero portare ad una chiusura veloce dell’accordo: la Lazio, se interessata, dovrà fare in fretta. Sul giocatore ex Verona si è mosso anche il Parma che al momento, però, pare indietro nella corsa.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Ore calde per il futuro di Romulo. Il direttore del Genoa, Perinetti, ha dichiarato a Numerodiez.com: “E’ vero, stiamo discutendo proprio in queste ore il futuro di Romulo. In questo momento stiamo parlando con i biancocelesti”.