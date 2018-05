COPPA ITALIA. Tante le autorità presenti in Tribuna: per la Lazio ci sono Lotito e Tare

COPPA ITALIA FINALE JUVENTUS MILAN – La Finale di Coppa Italia è un evento al quale partecipano ad ogni edizione anche personaggi del mondo dello sport ed autorità politiche. In ‘Tribuna d’Onore’ è presente il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati mentre per quanto concerne il panorama calcistico vi sono rappresentanti anche della Lazio. Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, infatti, ad assistere alla finalissima tra Juventus e Milan ci sono il patron Claudio Lotito ed il ds Igli Tare: il presidente è stato inquadrato dalle telecamere seduto vicino all’ “ambasciatore” dell’evento, ovvero il doppio ex Andrea Pirlo.