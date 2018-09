CRONACA Lazio-Genoa 3-1: esce Caicedo tra gli applausi, entra Correa

LAZIO GENOA FORMAZIONI UFFICIALI – Dopo la vittoria al debutto in Europa League, per la Lazio è tempo di affrontare il Genoa in occasione della quinta giornata di campionato cercando di sfatare, perché no, il tabù rossoblù. È da novembre 2008 infatti che le due compagini non pareggiano tra le mura capitoline: quattro le vittorie biancocelesti contro le cinque liguri. In generale, le aquile hanno perso ben nove delle ultime quattordici partite disputate contro i grifoni, di cui cinque proprio allo stadio Olimpico.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

GENOA (3-5-2) – Marchetti; Spolli, Biraschi, Zukanovic; Romulo, Gunter, Hiljemark, Bessa, Criscito; Medeiros, Piatek. All. Ballardini.

Serie A Tim, 5a giornata di campionato

Lazio-Genoa

Stadio Olimpico – Roma – ore 15.00

Arbitro: Rosario Abisso. Assistenti: Fiorito, Di Iorio. IV Uomo: Giua.

VAR: Maresca. AVAR: Longo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

64′ – Lazio vicinissima al 4-1: la palla intercettata da Parolo finisce fuori di un nulla.

61′ – Sostituzione per la Lazio: esce un applaudissimo Caicedo per Correa.

55′ – Ancora Caicedo! L’attaccante biancoceleste continua a stupire positivamente! La palla finisce fuori di un soffio. Intanto esce Romulo per Lazovic per il secondo cambio rossoblù.

53′ – GOOOOOOL! La Lazio torna a più 2 sul Genoa: segna di testa Sergej Milinkovic-Savic!

46′ – GOL DEL GENOA. A nemmeno un minuto dall’inizio del secondo tempo, Piatek porta i suoi sul 2-1.

45′ – Inizia il secondo tempo, nessun cambio rispetto al primo tempo.

IL PRIMO TEMPO

45′ + 3 – Finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi. La Lazio è avanti 2-0 sul Genoa, grazie alle reti di Caicedo e Immobile.

45′ – Tre minuti di recupero.

40′ – Ci prova Immobile, la palla finisce sul palo sinistro di Marchetti. Lazio vicina al 3-0 in più occasioni.

30′ – Grande azione personale di Medeiros che sbaglia solo la conclusione, lontana dal palo destro di Strakosha.

29′ – Si riprende, i minuti di recupero saranno sicuramente più di uno.

28′ – Gioco fermo, Marusic a terra.

25′ – Cooling-break all’Olimpico: i giocatori approfittano di un momento per dissetarsi. Prima sostituzione per il Genoa: esce Spolli ammonito per Kouamè.

23′ – GOOOOOOL! Caicedo ruba una palla a metà campo, la cede a Parolo che innesca la corsa di Immobile: il bomber napoletano non sbaglia! 2-0!

20′ – Parolo che tiro da fuori area! Il pallone finisce di poco alto sopra la traversa.

14′ – Ci prova Piatek, la palla però finisce tra le mani di Strakosha, impegnato per la prima volta dall’inizio del match.

10′ – Il primo giallo del match è per Spolli: il numero 2 del Genoa ferma Immobile lanciato verso l’area di rigore rossoblù. Calcio di punizione da posizione interessante.

7′ – GOOOOOL! Lazio in vantaggio con Caicedo! Il numero 20 biancoceleste la insacca di testa, nulla da fare per Marchetti! 1-0!

4′ – Infortunio per Wallace che rimane a terra dopo uno scontro aereo. Il brasiliano esce dal campo.

1′ – Inizia il match! Lazio che attacca da Curva Nord a Curva Sud.