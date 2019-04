“Da sempre Felice. Pulici, una vita da numero 1”: la presentazione del libro al Circolo Canottieri Aniene (FOTO)

PRESENTAZIONE LIBRO FELICE PULICI – Il Circolo Canottieri Aniene si colora di biancoceleste per la presentazione del libro dedicato ad un degli eroi dello Scudetto 1974: Felice Pulici. Il numero 1 della banda Maestrelli è venuto a mancare lo scorso 16 dicembre: sempre vicino al mondo laziale, l’ex portiere ha lasciato un ricordo indelebile in tutti i tifosi. La Curva Nord lo ha salutato nel giorno dei funerali con uno striscione che riassume in poche parole la sua immensa figura: “Del ’74 uno degli eroi, della Lazialità il vanto”. La redazione di Lazialità ha presentato oggi il libro “Da sempre Felice. Pulici, una vita da numero 1”: Lazionews.eu ha seguito l’evento. Tanti i volti noti arrivati per omaggiare la memoria di Pulici: da Wilson e Malagò a Delio Rossi, Ledesma e Corradi. Questi alcuni scatti di un pomeriggio speciale vissuto nel ricordo di un grande uomo.

Dal Circolo Canottieri Aniene

Marco Barbaliscia