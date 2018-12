Diritti tv, triennio 2018-2021: ecco quanto può guadagnare la Lazio

DIRITTI TV – Il portale Calcio e Finanza ha pubblicato una proiezione dei dati per il triennio 2018/2021 per quanto concerne i diritti tv. Secondo questo calcolo, questi ultimi dovrebbero aggirarsi intorno a 1,41 miliardi di euro annui. Dall’importo totale devono essere detratti 1,150 miliardi, che andranno ripartiti tra i 20 club di Serie A. Il 50% verrà distribuito equamente tra le società, il 20% sarà attribuito in base ai tifosi, 15% in base ai risultati dell’ultimo campionato, 5% in base alla storia della compagine, 10% in base all’ultimo quinquennio.

SERIE A– Per quanto riguarda la stagione in corso, Calcio e Finanza mette al primo posto la Juventus, con 85,3 milioni di ricavi. Segue l’Inter a quota 83,7. Subito dopo arriva il Milan, con 77,3. Lazio al sesto posto con 68, 3 milioni di ricavi, dopo Napoli e Roma a 77,0 e 71,4.