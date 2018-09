EUROPA LEAGUE, Lazio-Apollon Limassol: i convocati del club cipriota

EUROPA LEAGUE LAZIO APOLLON LIMASSOL – Si scaldano i motori per il primo match d’Europa League della Lazio che ospita all’Olimpico l’Apollon Limassol per il match valido come primo turno del Gruppo H. Il tecnico della squadra cipriota Sofrōnīs Augoustī ha reso noti i nomi dei convocati per la sfida contro i biancocelesti: tra i pali Kissas, Papastylianou e Vale. In difesa Kyriakou, Ouedraogo, Joao Pedro, Roberge, Soumah, Stylianou, Vassiliou e Yuste. A centrocampo Bru, Karayol, Markovic, Sachetti e Spoljaric. Infine gli attaccanti Maglica, Papoulis, Pereyra, Psychas, Sardinero, Schembri, Zelaya.