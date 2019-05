Gattuso-Milan, è addio: per il futuro c’è anche la Lazio

GATTUSO LAZIO – L’addio di Gattuso al Milan potrebbe dare il via al giro di panchine che caratterizzerà le prime settimane di calciomercato in Serie A. In attesa del comunicato ufficiale, l’allenatore ha già palesato il desiderio di interrompere il rapporto con la società rossonera. Un addio sofferto e doloroso simile a quello che potrebbe vivere Simone Inzaghi alla Lazio: il tecnico si è preso qualche giorno per riflettere sul suo futuro ed è volato a Piacenza per passare del tempo in famiglia. L’ex bomber piace alla dirigenza rossonera e chissà che nell’immediato futuro non possa verificarsi un clamoroso scambio di allenatori.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 – E’ arrivato il comunicato ufficiale: Gattuso non è più l’allenatore del Milan. Questo l’annuncio del club sul proprio sito: “AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Il Club ora avvierà un processo di selezione per il nuovo allenatore. Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del Club in un momento difficile, migliorando la performance della squadra e portando il Club al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13″.

LA SITUAZIONE – Gattuso, come riporta gianlucadimarzio.com, non rimarrà fermo la prossima stagione e si tufferà immediatamente in un nuovo progetto. Sul mister calabrese è forte l’interesse della Sampdoria ma anche la Lazio segue il suo profilo con attenzione. Gattuso, infatti, godrebbe della stima del ds Tare e in caso di addio di Inzaghi potrebbe rappresentare il profilo giusto per dare continuità sul piano del carattere, dell’esperienza e dell’interpretazione del calcio.