IFAB, da oggi in vigore le nuove regole: novità su falli di mano, rigori e sostituzioni

IFAB REGOLAMENTO CALCIO – Il calcio si prepara a rinnovare alcune regole di condotta. L’IFAB (International Football Association Board) ha varato dei cambi di regolamento che saranno introdotti nella prossima stagione: i temi riguardano quasi tutte le situazioni di gioco controverse, dal fallo di mano alle rimesse, sino ai rigori. Andiamo a vedere, nel dettaglio, cosa prevede il nuovo regolamento, in vigore da oggi (1 giugno 2019).

FALLO DI MANO – Rimane il principio dell’involontarietà ma si aggiunge una condizione: se al momento di un tocco di mano involontario le braccia si troveranno in una posizione innaturale, allora l’arbitro dovrà fischiare l’irregolarità.

RINVIO DAL FONDO – I difensori ed attaccanti avversari non dovranno più rimanere fuori dall’area di rigore in attesa del rinvio dal fondo del portiere. Ora fin da dentro l’area i difensori potranno ricevere la palla, e gli avversari pressare (e in caso intercettare) la sfera.

BARRIERA – Gli attaccanti della squadra in attacco non potranno più allungare le barriere al momento dei calci di punizione: previsto almeno un metro di distanza tra l’attaccante e la barriera.

RIGORI – Il portiere non sarà più obbligato ad avere entrambi i piedi sulla linea di porta al momento della battuta dei calci di rigore, ma dovrà tenerne solo uno.

SOSTITUZIONI – I calciatori non dovranno più uscire dalla metà campo ma dal punto in cui si troveranno più vicini alla linea laterale. Niente più perdite di tempo.

GOL DI MANO – Un qualsiasi gol arrivato tramite l’ausilio di un tocco di mano, anche involontario, andrà annullato. Questo vale persino nel caso in cui la palla tocchi una qualsiasi altra parte del corpo prima del braccio. Non vale per gli autogol, che saranno comunque convalidati.

ALLENATORI – Arrivano i cartellini anche per gli allenatori: giallo per proteste, rosso per la reiterazione delle stesse.