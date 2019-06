Immobile dà il suo contributo alla “Run For The Oceans”: l’iniziativa (FOTO)

SOCIAL IMMOBILE – Ciro Immobile è tra i testimonial dell’evento “Run For The Oceans” promosso da Adidas Italia e da Parley for the Oceans che si terrà venerdì 14 giugno a Milano. Il bomber biancoceleste ha postato un video sui propri social in cui spiega il senso dell’importante iniziativa, e cioè la salvaguardia dei nostri mari. Per tutti coloro che non potranno raggiungere il capoluogo lombardo, è possibile dare un contributo di un dollaro ogni chilometro percorso che Adidas donerà all’associazione Parley for the Oceans.