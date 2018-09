INTERVISTA. Caputo: “Gara difficile, saremo concentrati e faremo il nostro gioco”

INTERVISTA EMPOLI LAZIO – Tutto pronto al Castellani per la gara tra i padroni di casa dell’Empoli e la Lazio. I biancocelesti in Toscana cercheranno la vittoria, per recuperare punti dopo la brutta partenza in campionato. Poco prima del fischio di inizio del match l’attaccante azzurro Francesco Caputo è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste e a ‘SKY’.

LA GARA – “Ci attende una sfida difficile, ma allo stesso tempo bella perché affronteremo una squadra molto forte che vanta grande qualità anche nei singoli. I biancocelesti sono reduci da una stagione fantastica. Ciro Immobile mi piace molto come centravanti perché attacca sempre molto la profondità e sarà una bella sfida tra noi. Mister Andreazzoli ci ha trasmesso una mentalità ben precisa e proviamo sempre a giocare a pallone: oggi dovremo essere molto concentrati, ma continueremo ad esprimere la nostra idea di gioco“.