Inzaghi a quota 100: tripla cifra di panchine in A

INZAGHI – La gara di domani è di vitale importanza per la Lazio, che viene da un brutto periodo in cui l’ultima vittoria è quella con la Spal di inizio novembre. I biancocelesti contro il Cagliari dovranno vincere: lo sa bene Simone Inzaghi, che da guida e condottiero è arrivato ad essere messo in discussione dalla dirigenza. Non è permesso sbagliare, non lo è per la classifica e per lo stesso mister. L’allenatore infatti domani toccherà un traguardo speciale contro i sardi: 100 panchine in Serie A. Inzaghi in 100 gare ha raccolto 179 punti in campionato, alle spalle solo di Allegri (250), Spalletti (206) e Sarri (192). Nella classifica generale delle panchine biancocelesti, che comprende tutte le competizioni, Inzaghi è a 127, ottavo. Con la gara di domani Simone raggiungerà Mario Sperone a 128.