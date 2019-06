Inzaghi-Lazio, c’è la firma fino al 2021: nella giornata di oggi prevista l’ufficialità

INZAGHI RINNOVO – Sembra giunta al termine la telenovela relativa al rinnovo di Inzaghi. Secondo quanto appreso infatti dalla redazione di Lazionews.eu, infatti il tecnico piacentino nella serata di ieri dopo un lungo vertice con Lotito e Igli Tare, avrebbe firmato il rinnovo con la Lazio.

PROLUNGAMENTO FINO AL 2021 – Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il mister biancoceleste avrebbe firmato il prolungamento del contratto fino al 2021 con l’aumento dell’ingaggio da 1,5 a 2 milioni a stagione. Nessuna opzione, le due parti si incontreranno poi al termine del prossimo campionato per valutare il rinnovo fino al 2022. L’annuncio ufficiale è atteso per oggi: l’avventura di Inzaghi con i colori biancoblu è destinata a proseguire ancora.