ITALIA U18. C’è anche il laziale Armini tra i convocati per l’amichevole contro la Serbia

NAZIONALE U18 CONVOCAZIONI ARMINI – Il ct della Nazionale U18 Daniele Franceschini ha reso noti i nomi dei 22 giocatori convocati per l’amichevole del prossimo 7 settembre contro la Serbia. Tra loro figura anche il difensore biancoceleste Nicolò Armini: dopo essere risultato decisivo contro la Slovenia meno di un mese fa, il laziale avrà un’altra occasione per confermarsi come uno dei migliori talenti del vivaio azzurro. Mister Inzaghi, che aveva già convocato una volta Nicolò con la prima squadra, segue con attenzione la crescita del giovane aquilotto, in attesa di preparare il terreno per il suo esordio nel calcio dei grandi.

M.B.