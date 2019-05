LAZIO – Nella serata di ieri la Lazio ha pareggiato per 3-3 contro il Bologna. Come riporta LazioPage, i biancocelesti hanno così raggiunto la 43esima partita consecutiva senza 0-0 in campionato. La striscia più lunga in Italia e quarta in europa: dietro soltanto a Tottenham (71), Lione (62), Arsenal (59). Con gli uomini di Inzaghi difficilmente si annoia.