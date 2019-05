Lazio, Acerbi è instancabile: così ha conquistato tifosi e Nazionale

LAZIO ACERBI NAZIONALE – Francesco Acerbi ha fatto 50 con la maglia della Lazio in una sola stagione. In realtà avrebbe potuto far 51 senza l’espulsione di Napoli che ha fermato la sua incredibile striscia di 149 match consecutivi giocati. In Italia è l’unico ad aver collezionato 50 presenze quest’anno tra campionato e coppe, un record personale ancora migliorato dopo le 49 presenze di Sassuolo tra il 2016 e il 2017. “Alla fine il duro lavoro paga sempre” le parole del Leone sui social per commentare la tanto attesa convocazione in Nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport, Acerbi sfiderà Grecia e Bosnia nelle qualificazione per Euro 2020: una chiamata di Mancini per un uomo e un calciatore che in un’anno appena ha conquistato compagni, tifosi, Coppa Italia e Nazionale.