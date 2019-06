Lazio, è Gattuso la prima scelta di Lotito: le ultime

LAZIO PANCHINA – Prosegue a passi da gigante il lungo corteggiamento della Lazio a Rino Gattuso. Il tecnico calabrese, dopo aver annunciato le sue dimissioni dal Milan, sembra essere il candidato principale per sedersi sulla panchina biancoceleste la prossima stagione. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il Campione del Mondo sarebbe la prima scelta del presidente Lotito qualora Simone Inzaghi decidesse di interrompere il rapporto con i capitolini.

LA SITUAZIONE – In attesa del summit tra società e allenatore, in casa Lazio il futuro sembra restringersi a due ipotesi: la permanenza di Inzaghi o l’arrivo di Gattuso. L’ex Milan, dal canto suo, avrebbe già dato il suo consenso, mettendo in cima alle preferenze i biancocelesti o, in alternativa, una panchina estera. Da definire, invece, il futuro di Simone: dopo i lunghi corteggiamenti di Juventus e Milan, il laziale rischierebbe di rimanere paradossalmente senza squadra.